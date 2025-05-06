В Подмосковье пройдет детский месячник «Уступи дорогу поездам!»

В мае в Подмосковье на сети ОАО «РЖД» проведут детский месячник «Уступи дорогу поездам!», направленный на снижение риска травмирования детей и подростков в зоне движения поездов во время летних каникул. Об этом сообщили в Минтрансе России.

В рамках реализации месячника в регионе раздадут информационные буклеты и памятки по безопасному нахождению на объектах железнодорожного транспорта, проведут информационно-образовательные мероприятия, включая викторины, интеллектуальные игры, квесты, конкурсы творчества. Кроме того, для детей и подростков организуют встречи и беседы с представителями ОАО «РЖД», территориальных органов МВД России на железнодорожном транспорте и органов власти, лекции по вопросам безопасности и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.