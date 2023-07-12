В Подмосковье пройдет патриотический фестиваль «Фронтовая собака»

Традиционный военно-патриотический фестиваль «Фронтовая собака» впервые состоится в Музее танка Т-34 (городской округ Мытищи). Его организатором является долгопрудненская спортивно-кинологическая организация «Х Легион».

Зрители не только услышат рассказы о боевых подвигах собак, но и увидят историческую театрализованную реконструкцию. Четвероногие друзья проявят себя в самых разных ситуациях, оказывая помощь военным.

В этом году, отметим, кинологи Долгопрудного проводят фестиваль совместно с Росгвардией.

Ранее сообщалось, что подмосковный умелец изобрел экотранспорт для езды по деревне.