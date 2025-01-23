В Подмосковье пройдут региональные этапы двух чемпионатов проекта «Профессионалитет»

В Подмосковье и других регионах России пройдут региональные этапы чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

Отборочный этап чемпионатного цикла стартовал в декабре 2024 года, его провели на базе профессиональных образовательных организаций. Региональный этап будет проходить до 15 марта 20225 года. Мероприятие проведут по востребованным компетенциям, в них смогут принять участие школьники старше 14 лет и студенты профессиональных образовательных организаций.

Всероссийское чемпионатное движение реализуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.