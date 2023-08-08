В Подмосковье пропал известный кинокритик и куратор кинофестивалей Алексей Медведев
Фото: [©Алексей Куденко/РИА Новости]
Известный кинокритик и куратор фестивалей Алексей Медведев пропал в городском округе Мытищи. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.
Уточняется, что Медведев не выходит на связь с 21 июля. Информация о нем размещена сайте поискового отряда «Лиза алерт». Там сказано, что он был одет в черные брюки, светлую футболку и черную ветровку.
Алексей Медведев известен как куратор и член жюри крупных кинофестивалей, в том числе международных.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области нашли пропавшего туриста из Подмосковья. Тело мужчины извлекли из реки Волга.