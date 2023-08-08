В Подмосковье пропал известный кинокритик и куратор кинофестивалей Алексей Медведев

Известный кинокритик и куратор фестивалей Алексей Медведев пропал в городском округе Мытищи. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС .

Уточняется, что Медведев не выходит на связь с 21 июля. Информация о нем размещена сайте поискового отряда «Лиза алерт». Там сказано, что он был одет в черные брюки, светлую футболку и черную ветровку.

Алексей Медведев известен как куратор и член жюри крупных кинофестивалей, в том числе международных.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области нашли пропавшего туриста из Подмосковья. Тело мужчины извлекли из реки Волга.