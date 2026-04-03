В Подмосковье прошла рабочая встреча по вопросам размещения заказов в исправительных учреждениях

В ГУФСИН России по Московской области прошла рабочая встреча, посвященная вопросам размещения новых заказов в исправительных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие провели сотрудники производственной службы ГУФСИН совместно с представителями ГБУ «Автомобильные дороги». Оно было направлено на укрепление взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти в решении вопросов трудовой адаптации осужденных и не только. В ходе встречи представителей организации познакомили с образцами продукции, выпускаемой учреждениями уголовно-исполнительной системы. Участники также обсудили возможность размещения заказов на выпуск продукции легкой промышленности на производственных мощностях.

В ведомстве подчеркнули, что промышленный сектор уголовно-исполнительной системы ставит перед собой задачи, которые заключаются в загрузке производственных мощностей, увеличении объема выпускаемой продукции, трудоустройстве максимального количества осужденных. По итогам встречи стороны наметили возможные варианты сотрудничества.

