В Подмосковье прошла военно-патриотическая игра с участием 120 команд

В Подольске состоялась военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», посвященная 82-й годовщине битве за Москву.

В конкурсной программе было девять сложных этапов. Участницы продемонстрировали физическую подготовку, выносливость, эрудицию в области военных и исторических званий, навыки сборки автомата.

Первое место заняла команда хозяев «Витязь-Быково». Второе поделили еще одна подольская команда «Варяг» и девушки из Чехова. Всего в состязании участвовали 120 коллективов Московской и Тверской областей, Москвы, Луганской Народной Республики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.