В Подмосковье проведут Единый день приема участников СВО и их семей по вопросам выплат

В Подмосковье 6 февраля проведут Единый день приема участников СВО и членов их семей по вопросам получения социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Встречи будут проходить на площадках общественных приемных партии в регионе. Их адреса доступны здесь. Узнать подробную информацию и записаться на прием можно по телефону 8 (495) 106-05-50.

Как отметила руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова, такой формат приемов позволит оказать бойцам и их семьям комплексную помощь.

«В Подмосковье для участников специальной военной операции и членов их семей реализуется комплекс федеральных и региональных мер поддержки, включая различные социальные выплаты. Чтобы помочь разобраться в порядке их получения, в Единый день приема депутаты и представители профильных организаций проведут профессиональные консультации», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность удобного предоставления услуг бойцам СВО.