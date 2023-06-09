Свыше ста тысяч цифровых проверок спортплощадок прошли в Подмосковье

В этом году в Подмосковье провели более 100 тысяч спортплощадок в цифровом режиме, сообщили в областном Мингосуправления. Такую работу проводят с помощью приложения «Проверки Подмосковья».

Глава ведомства Надежда Куртяник отметила, что в регионе таким способом контролируются свыше 12,4 тысячи объектов. Такую проверку запускают, чтобы спортивные объекты соответствовали критериям безопасности граждан, уточнила она. В ходе проверки контролируют состояние систем освещения, ограждений, спортинвентаря, проверяют качество выполнения уборки и не только. После проверки ее результаты в автоматическом режиме отправляются сотруднику администрации горокруга. В случае выявления дефектов задание возвращают исполнителю на доработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева посетили завод «Инфаприм» в Истре.