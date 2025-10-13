В Подмосковье птенец редкого филина стал новым мемом про понедельник

Птенец редкого рыбного филина по кличке Тятя, проживающий в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, неожиданно стал главным героем понедельника для тысяч пользователей соцсетей. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.

Видео с утренним пернатым, с крайне уставшим и недовольным видом, мгновенно превратилось в живой мем. Волоколамцы и другие пользователи Сети назвали филина идеальным олицетворением состояния «когда тебя уже завалили рабочими задачами, а ты еще не проснулся».

Однако за юмором скрывается серьезная природоохранная работа. Как оказалось, птенец был привезен в Подмосковье с острова Кунашир в начале июня в рамках программы по сохранению этого краснокнижного вида, который в России обитает только на Дальнем Востоке.

Профессиональная работа дала плоды: всего за четыре месяца жизни в Волоколамске Тятя значительно подрос и набрал 450 граммов: с 1,75 кг в начале июня его вес к 11 октября достиг 2,2 кг. Его ежедневный рацион, способствующий такому развитию, состоит из корюшки и мышей.

Таким образом, новый мем привлек внимание к важной работе центра по разведению исчезающих видов, а заодно и поднял настроение жителям.

