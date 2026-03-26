В Подмосковье с 1 апреля проиндексируют социальные и государственные пенсии

С 1 апреля 2026 года отделение Социального фонда России по Москве и области проиндексирует социальные и государственные пенсии на 6,8%, это затронет более 270 тыс. пенсионеров Московского региона. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Социальные выплаты могут получить те жители, которые не смогли сформировать нужное количество пенсионных прав, а также взрослые и дети с инвалидностью, дети-сироты и потерявшие кормильца. Государственное пенсионное обеспечение касается участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда», военнослужащих, проходивших службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей и других категорий пенсионеров.

Помимо этого, в апреле увеличится надбавка на уход за детьми с инвалидностью, инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет. Повышение затронет и дополнительное материальное обеспечение, которое получают граждане за выдающиеся достижения и особые заслуги. Перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке.

Задать другие вопросы по теме можно через единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

