В Подмосковье сняли обвинения с подозреваемого в домогательствах учителя ОБЖ

В подмосковном Домодедово сняли обвинения с учителя ОБЖ, который был задержан по делу о домогательствах. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Ранее следствие утверждало, что 17 сентября педагог домогался девочки в школе. Также его подозревали в применении физической силы в отношении детей: например, мог толкнуть, схватить за шею или протащить ребенка по классу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали педагога.

Некоторое время мужчина провел на допросах, но в пятницу, 25 октября, стало известно, что его отпустили домой. Все обвинения с учителя сняты.

Родители учеников собираются подать коллективную жалобу в прокуратуру на действия сотрудников полиции, которые задержали педагога.

Ранее сообщалось о том, что в Хабаровске учителя биологии уволили из-за танцев на пилоне.