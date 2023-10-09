В Подмосковье собрали уже свыше 380 тысяч тонн картофеля

Почти четыреста тысяч тонн картофеля собрали в Подмосковье. План по сбору выполнен на восемьдесят три процента, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«В Московской области картофель убран с площади 11,5 тысячи гектаров», — рассказал он.

Филимонов уточнил, что валовый сбор превысил 380 тысяч тонн. Это на 184 тонны больше, чем в прошлом году. Помимо этого, выросли показатели урожайности. Зампред правительства Подмосковья уточнил, что всего в текущем году картофель в регионе посадили на площади почти четырнадцать тысяч гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область является лидером среди российских регионов по производству сыра.