Первая клубника созрела в Подмосковье

Фермерские хозяйства и крупные производители из Подмосковья начали собирать первую клубнику, сообщили в областном Минсельхозпроде. Массовый сбор ягод планируют начать в конце недели.

«В этот сезон в регионе планируют собрать более 1400 тонн клубники.<…> На прилавках местная ягода появится уже через полторы-две недели», — сообщил зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.

По его словам, в этом году многие региональные фермерские хозяйства увеличили площади высадки ягод. Всего в регионе выращиванием ягод занимаются свыше 30 производителей. Лидером по числу ягодных фермерских хозяйств является Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе активными темпами развивается сельское хозяйство.