В Подмосковье спасли девочку с редким синдромом, развившимся после лечения ветрянки

В Подмосковье врачи спасли жизнь десятилетней девочке, у которой развилось крайне редкое и опасное заболевание — синдром Стивенса-Джонсона, пишет «МК». Ребенка в тяжелом состоянии доставили в детский научно-клинический центр инфекционных болезней имени Л.М. Рошаля.

Отмечается, что состояние девочки резко ухудшилось после того, как ей дали противовирусный препарат для лечения ветряной оспы (ветрянки). Вскоре по всему телу ребенка стали появляться крупные пузыри, кожа начала болезненно отслаиваться, а температура тела поднялась до 39 градусов.

Специалисты центра оперативно поставили диагноз. Синдром Стивенса-Джонсона — это тяжелейшая аллергическая реакция, которая в данном случае стала индивидуальным ответом организма на лекарственный препарат, принятый на фоне вирусной инфекции.

В теле девочки запустился системный иммунный процесс, который привел к масштабному поражению кожных покровов и слизистых оболочек.

Медики ввели гормональные и антибактериальные препараты и провели интенсивную внутривенную терапию. Борьба за жизнь девочки продолжалась девять дней.

Сейчас с ребенком все хорошо. Ее состояние стабилизировалось, и после завершения курса интенсивной терапии в стационаре пациентку выписали домой. Теперь ей предстоит продолжить восстановление и наблюдаться у врачей уже в амбулаторном режиме.

