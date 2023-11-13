В Подмосковье стартовал конкурс профессионального мастерства для работников скорой помощи

На Московской областной станции скорой медицинской помощи стартовал конкурс профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и медицинских братьев. По его итогам определят по одному победителю в каждой номинации, а также призеров. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Напоминаем, что ранее подобный конкурс проводился среди водителей скорой помощи, а теперь лучших сотрудников выберут среди других медицинских специалистов. Ожидается, что итоги будут подведены уже в декабре, а все победители и призеры получат денежное вознаграждение.

Отмечается, что принять участие могут работники Московской областной станции скорой медицинской помощи, работающие по специальности не менее трех лет. Сам конкурс же будет состоять из трех этапов.

Однако, к участию не допускаются победители конкурса профессионального мастерства «Лучший врач скорой медицинской помощи» трех предыдущих лет и победители конкурса «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медсестра/медбрат».

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