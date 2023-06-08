Необычная концептуальная школа появится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба застройщика «Брусника»]
В ЖК «Первый квартал», расположенном в Видном Ленинского округа, началось возведение школы, рассчитанной почти на 1,7 тысячи учеников. Соответствующее разрешение выдало областное Минжилполитики.
Проект нового образовательного учреждения является нетиповым, уточнили в сообщении. Здесь появятся многофункциональные классы-трансформеры, большой спортивный зал и амфитеатр. Кроме того, для школьников оборудуют парк, в котором появятся эко-тропы, собственный огород и сад и не только. Само здание будет разноэтажным. Его крыша будет односкатной и прозрачной в зоне атриума. Школу также соединят с жилыми домами, которые расположены вблизи нее, при помощи пешеходного моста.
Отметим, что застройщик «Брусника» возводит школу за счет внебюджетных средств. Работы пройдут в рамках комплексного развития территории, завершить их планируют в следующем году.
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