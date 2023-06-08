Необычная концептуальная школа появится в Подмосковье

Проект нового образовательного учреждения является нетиповым, уточнили в сообщении. Здесь появятся многофункциональные классы-трансформеры, большой спортивный зал и амфитеатр. Кроме того, для школьников оборудуют парк, в котором появятся эко-тропы, собственный огород и сад и не только. Само здание будет разноэтажным. Его крыша будет односкатной и прозрачной в зоне атриума. Школу также соединят с жилыми домами, которые расположены вблизи нее, при помощи пешеходного моста.

Отметим, что застройщик «Брусника» возводит школу за счет внебюджетных средств. Работы пройдут в рамках комплексного развития территории, завершить их планируют в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал открытие первого в регионе современного детского госпиталя.