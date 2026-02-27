В Подмосковье центр «Авангард» презентовал методическое пособие по начальной военной подготовке

Подмосковный Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» представил методическое пособие по начальной военной подготовке, его презентация прошла в Московском Доме Книги. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Модератором встречи выступил Заслуженный журналист России Андрей Медведев, среди почетных гостей – представители Комитета по обороне Госдумы, СК РФ, Всероссийского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ», депутаты Московской городской Думы.

Пособие разработал авторский коллектив центра под руководством кандидата юридических наук, директора УМЦ «Авангард» Дарьи Борисовой. Оно основано на опыте работы учреждения, через которое прошли более 200 тысяч школьников и тысячи взрослых участников. Книга представляет собой практический инструмент для педагогов ОБЗР, руководителей военно­патриотических клубов и организаторов сборов в регионах, там собраны учебные программы и уникальные наработки центра – методики проведения занятий, формы педагогических дневников и не только.

«Это настольная книга практика. В ней собрано все то, что ценно сердцу каждого в нашей команде. Мы по праву считаемся экспертами в этой области и хотим, чтобы наш опыт был полезен коллегам», – отметила Дарья Борисова.

В пособии можно найти ответ на частые запросы из регионов о том, как выстроить эффективную систему сборов по стандарту УМЦ «Авангард», уточнили в учреждении.

