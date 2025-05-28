В Подмосковье у ребенка случился инсульт во время купания

В подмосковном городе у десятилетней девочки во время купания в ванне случился обширный инсульт. Ребенок внезапно почувствовал слабость в правой половине тела, у нее перекосило лицо и нарушилась речь, пишет Инфо24.

Медики Детского клинического центра им. Рошаля столкнулись с критической ситуацией — диагностика показала полную закупорку левой сонной артерии у ребенка. Врачи успели провести тромболизис — процедуру растворения тромба — в «золотые» 4,5 часа после первых симптомов.

«К счастью, благодаря оперативности родителей и слаженной работе команды девочка была доставлена через два часа после появления симптомов», — отметила Маслова.

Сейчас состояние девочки стабилизировалось, но врачи предупреждают: детские инсульты перестали быть редкостью.

Ранее сообщалось, что россиянин получил сильнейшие ожоги во время покоса травы.