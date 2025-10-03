В Подмосковье учителей готовят к новой эре в образовании с помощью ИИ

Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) совершил прорыв в региональном образовании, первым в Подмосковье внедрив официальный курс по искусственному интеллекту для будущих учителей. Об этом сообщает издание REGIONS.

Теперь подготовка педагогов не ограничивается традиционными дисциплинами — студенты с первого курса погружаются в цифровую среду, с которой им предстоит работать в школах.

Программа стартует с вводного блока из шести уроков, где на доступном языке объясняют основы: что такое нейросети, какую практическую пользу они несут и каким образом их применять в реальной жизни. Обучение максимально практико-ориентированно: слушатели не только изучают теорию, но и создают учебные материалы с помощью ИИ, а также разрабатывают собственные проекты. Для этого не требуется специального дорогостоящего оборудования — достаточно стандартного компьютера с выходом в интернет.

На текущий момент курс осваивают более 800 первокурсников. При этом цифровая трансформация затрагивает и преподавательский состав — для них организованы отдельные занятия, где педагоги обмениваются лучшими практиками применения ИИ в учебном процессе.

«В любой сфере ИИ дает конкурентное преимущество, освобождая от рутины. Но этим временем нужно уметь грамотно распоряжаться. Поэтому мы развиваем не просто навыки работы с ИИ, а помогаем студентам понять для чего они должны использовать этот инструмент», — подчеркивает Евгений Дороднов.

Подход напрямую поддерживает общую стратегию цифровизации подмосковных школ, где уже появляются виртуальные ассистенты и другие сервисы на основе искусственного интеллекта. Вуз готовит новое поколение педагогов, которые придут в классы не только с фундаментальными знаниями, но и с цифровыми компетенциями, необходимыми для образования будущего.

Ранее сообщалось, что более 1700 педагогов Коломны отметили профессиональный праздник наградами и концертами.