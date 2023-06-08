Свыше семисот нарушений покоса травы устранили в Подмосковье

В Подмосковье производят покос травы, чтобы улучшать визуальный облик территорий региона. С середины мая сотрудники ГУСТ Подмосковья устранили более 730 нарушений при выполнении данной работы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лучше всего с этой задачей справились в Истре, Серебряных Прудах и Электрогорске, там полностью исправили все замечания», — рассказала руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

Активность также проявляют в Пушкино и Волоколамске, добавила министр. В числе округов, которые показывают слабую динамику работ, оказались Шатура, Орехово-Зуевский и Дмитровский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в этом году откроют 20 дорог протяженностью в 100 тысяч километров.