В Подмосковье в этом году обновили 450 детских игровых площадок
Фото: [пресс-служба министерства благоустройства МО]
Четыреста пятьдесят детских игровых площадок обновили в Подмосковье в рамках программы благоустройства в этом году, сообщила пресс-служба областного Минблаго.
Как подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин, детские площадки являются неотъемлемым элементом современных дворовых территорий и общественных пространств, поэтому важно поддерживать их в надлежащем состоянии.
«В следующем году планируем продолжить программу — будут обновлены новые игровые площадки для детей», — подчеркнул министр.
В текущем году в Подмосковье устанавливали детские игровые площадки площадью от ста до двухсот квадратных метров. На них заменили игровое оборудование, обновили уличное освещение, также площадки оснастили лавочками и урнами.
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