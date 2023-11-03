В Подмосковье в этом году обновили 450 детских игровых площадок

Четыреста пятьдесят детских игровых площадок обновили в Подмосковье в рамках программы благоустройства в этом году, сообщила пресс-служба областного Минблаго.

Как подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин, детские площадки являются неотъемлемым элементом современных дворовых территорий и общественных пространств, поэтому важно поддерживать их в надлежащем состоянии.

«В следующем году планируем продолжить программу — будут обновлены новые игровые площадки для детей», — подчеркнул министр.

В текущем году в Подмосковье устанавливали детские игровые площадки площадью от ста до двухсот квадратных метров. На них заменили игровое оборудование, обновили уличное освещение, также площадки оснастили лавочками и урнами.

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