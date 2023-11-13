В Подмосковье внедрили сервис предпроверки к еще одной услуге в «цифре»

На портале госуслуг Московской области оптимизировали услугу по предоставлению бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других приспособлений, которые облегчают жизнедеятельность. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Напоминаем, что ранее в регионе в электронный вид была переведена услуга по оказанию протезно-ортопедической помощи и слухопротезирования. Теперь же данную услугу оптимизировали. Так, ожидается, что благодаря умному сервису предпроверки удастся сократить число отказов. Потому что система фиксирует и блокирует попытки повторного заполнения заявления, если по предыдущему еще не поступил ответ от ведомства.

Отмечается, что данное заявление будет рассмотрено в течение семи рабочих дней. А результат поступит в личный кабинет на региональном портале, если будет принято положительное решение, то заявителя включат в реестр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».