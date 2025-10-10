В Подмосковье восстанавливают уникальный памятник, аналогов которого нет больше нигде

Единственный в России памятник жертвам наркомании, 22 года стоявший в Балашихе, получает вторую жизнь благодаря гражданской инициативе. Подробности об этом выяснило издание REGIONS.

Монумент в форме песочных часов, установленный в 2003 году на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Советской, со временем пришел в аварийное состояние. Четверо местных жителей — Василий Алешин, Виталий Черкасов, Алексей Аблов и Александр Матюгин — объединились для его спасения.

Ключевым в запуске реставрации оказался июльский пост в соцсетях, который привлек внимание СМИ и Общественной палаты РФ. После публикации администрация оперативно выдала разрешение на демонтаж и реставрацию. В настоящее время памятник находится в мастерской — его пескоструят, красят и укрепляют сваркой. Работы ведутся на личные средства активистов и пожертвования горожан, при этом профессиональные сварщики и маляры помогают проекту практически безвозмездно.

Особой символикой наполнена нижняя колба монумента, где хранятся камни с именами погибших от наркотиков. После реставрации здесь оставят лишь несколько таких камней, создав интерактивное пространство для семей, потерявших близких. Активисты намерены не просто обновить арт-объект, но изменить общественное восприятие наркозависимости.

Срок завершения реставрации — полтора месяца. Дискуссия о новом месте установки продолжается: рассматривается как историческая локация, так и площади с большим пешеходным трафиком для усиления профилактического эффекта.

