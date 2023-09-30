В Подмосковье возбудили уголовное дело после отравления школьников перцовым баллончиком на уроках

Инцидент с отравлением детей в одной из школ города Клина в Московской области произошел накануне во время учебного процесса. Как рассказали в ГСУ СК России по региону, один из учеников распылил перцовый баллончик.

Позже хулиган объяснил, что просто хотел сорвать один из уроком, к которому не подготовился. В следствии распыления балончика с признаками отравления к медикам обратились четверо учеников. Произошедшим заинтересовались в полиции.

«По данному факту следственным отделом по Клин ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», - говорится в сообщении ведомства.

В полиции добавили, что в настоящее время здоровье пострадавших вне опасности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут проведены ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

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