В Подмосковье выставили на продажу дом-корабль с пиратским штурвалом и рында

В Московской области, недалеко от Серпухова, на продажу выставили необычный объект — дом, стилизованный под настоящий корабль, пишет интернет-издание REGIONS. Экстерьер постройки напоминает палубу: здесь есть штурвал, рында (корабельный колокол), а также флагшток, на который новый владелец сможет поднять любой флаг на свой выбор — хоть пиратский, хоть Андреевский.

Внутри дом полностью готов к проживанию. Проведено электричество, установлен телевизор, есть мебель. Особую атмосферу создает так называемая кают-компания — помещение, идеально подходящее для хранения карт с кладами, книг о морских приключениях или просто для уютных вечеров в кругу семьи.

Стоимость пиратского дома — 3 млн 950 тысяч рублей. Цена, по словам продавца, не бюджетная, но вполне соответствует экстравагантному дизайну и уникальности объекта.

Такой дом — идеальный вариант для тех, кто мечтает о морских путешествиях, но по каким-то причинам не может отправиться в дальнее плавание. Здесь можно почувствовать себя капитаном собственной судьбы, не покидая пределов Московской области.

