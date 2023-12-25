В Подмосковье за неделю переселили 147 жителей аварийных домов
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В Подмосковье за прошлую неделю переселили 147 жителей аварийных домов, сообщили в областном Минстрое. Таким образом, было расселено более двух тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.
Отмечается, что было расселено 55 аварийных помещений в десяти городских округах. Жители либо заселились в новые квартиры, либо получили денежные компенсации.
Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о старте нового этапа программы расселения аварийного жилфонда в 2024 году.