В подмосковном Можайске приступили к ремонту важных региональных дорог

Специалисты Мосавтодора в Можайском городском округе начали обновлять участки автотрасс в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Бригады ремонтников вышли на два участка трассы «Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка». Они связывают проезд к Минскому шоссе и важные объекты — железнодорожную станцию, больницу, школу и другие. После укладки нового, качественного дорожного покрытия будет нанесена разметка.

Всего в ближайшее время будет отремонтировано 13 региональных участков общей протяженностью более 22 километров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажирам электричек будут раздавать прохладную воду.