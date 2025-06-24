В Подмосковье задержали рабочего, укравшего из дома мужчины 3 млн руб. на ставки

В Московской области рабочий обокрал своего работодателя на несколько миллионов рублей из-за ставок, пишет Baza.

По информации источника, 46-летний житель Подмосковья позвал к себе работать на дачный участок 33-летнего Саиджона, приехавшего из Таджикистана. Иностранцу россиянин также предоставил жилье и все условия для комфортной работы.

Работа и коммуникация между Саиджоном и работодателем шла хорошо несколько месяцев, пока летом прошлого года иностранный рабочий не увидел в карманах россиянина деньги. Саиджон, недолго думая, решил прикарманить пару тысяч себе в надежде, что никто не увидит. Так и произошло — воровство раскрыто не было.

Однако после такой «удачи» гражданин Таджикистана стал систематически красть деньги из сумок хозяина дачи, вытягивая суммы от нескольких тысяч до 150 тыс. руб. за раз. В подвале, где хранились запасы наличных и иностранной валюты, Саиджон нашел пачки купюр и забрал часть средств себе.

Когда работодатель отдыхал в отпуске вместе с семьей, рабочий заприметил сумку его жены, которая висела в коридоре. Оттуда виднелась пачка с долларами, которую Саиджон быстро «подмял» под себя.

Когда россиянин вернулся из отпуска, то пропажа денег уже стала очевидной. Мужчина решил обратиться в полицию, и его рабочего задержали.

На допросе иностранец признался, что похитил у хозяина дома около 3 млн руб. и $120 тыс. Он рассказал, что украденные деньги «сливал» на ставки и очень часто проигрывал на них.

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