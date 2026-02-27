В Подмосковье задержан цветовод, взорвавший машину соседа

В Ростовской области задержан мужчина, подозреваемый в подрыве автомобиля предпринимателя в подмосковном городе Фрязино. Как сообщили в Следственном комитете России (СКР), задержанного уже доставили к следователю для проведения необходимых следственных действий.

Напомним, инцидент произошел вечером 10 февраля на железнодорожном переезде. Неизвестные заложили взрывное устройство под автомобиль Nissan, в результате чего владелец машины получил осколочные ранения ног и был госпитализирован.

Изучив записи камер наблюдения, оперативники установили, что взрывчатка была прикреплена под днище еще за ночь до происшествия. Кроме того, выяснилось, что двумя неделями ранее злоумышленник уже портил колеса этого же автомобиля.

Подозреваемым оказался местный предприниматель, занимавшийся разведением и продажей цветов. Причиной конфликта, по версии следствия, стал недавно приобретенный потерпевшим земельный участок по соседству. Это вызвало неприязнь у задержанного, и он решил пойти на крайние меры.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Расследование продолжается.

