Стала известна личность погибшего при взрыве у Савеловского вокзала

Ночью 24 февраля на площади у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв рядом с автомобилем ДПС. Все случилось около 00:05 мск.

По информации МВД, к сотрудникам Госавтоинспекции подошел неизвестный, после чего произошла детонация неустановленного взрывного устройства. В результате погиб один полицейский, еще двое были госпитализированы. Злоумышленник скончался на месте.

По данным очевидцев, перед взрывом мужчина в черной одежде вел видеосъемку. Громкий хлопок был слышен в радиусе нескольких кварталов.

Сейчас район происшествия оцеплен, движение транспорта вблизи вокзала ограничено. На месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Специалисты также проверили второй автомобиль ДПС, находившийся рядом — в нем взрывных устройств не обнаружено.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств. На место происшествия прибыл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, погибшим оказался старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он служил в органах внутренних дел с марта 2019 года. В МВД пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавших.

Обстоятельства трагедии выясняются. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и тип использованного взрывного устройства.

