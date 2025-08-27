В Подмосковье захотели ввести выплаты студенткам за рождение детей

Как сообщили в пресс-службе, единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей будет предоставлена при рождении ребенка. Эта мера направлена на оказание финансовой поддержки молодым матерям, получающим образование.

Помимо этого, планируется ввести ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. для студенток средне-специальных учебных заведений, воспитывающих детей. Данная инициатива призвана облегчить материальное положение студенческих семей.

В пресс-службе также подчеркнули, что в Московской области в настоящее время реализуется 18 различных программ поддержки семей с детьми, что свидетельствует о внимании региональных властей к вопросам материнства и детства.

Ранее сообщалось, что депутат предложил увеличить маткапитал до 1 млн руб. за первого ребенка.