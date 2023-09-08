В Подмосковье закрылись все избирательные участки
Фото: [Инга Тарасова]
В Подмосковье в восемь часов вечера закрылись все избирательные участки, говорится в сообщении Избиркома региона.
«В 20:00 закрылись все избирательные участки в Московской области», - сообщили в комиссии.
В Избиркоме отметили, что прорези всех стационарных ящиков были закрыты опечатываемыми заглушками.
Ранее секретарь областного Избиркома Руслан Фурс подвел итоги первого дня голосования. Он отметил, что день прошел конструктивно и насыщенно.