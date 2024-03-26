В Подмосковье закрыта «Чайхана», владельцем который является задержанный по делу о теракте

Согласно информации, полученной корреспондентом РИА Новости, кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе, где по некоторым данным владельцем является Алишер Касимов, не работает.

Это произошло после ареста Касимова по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», о чем сообщил Басманный суд во вторник.

Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокусе» Алишер Касимов заявил в суде, что не знал о планах террористов, которым сдавал квартиру. Касимов, уроженец Киргизии и гражданин России, был арестован после заседания суда.

Журналисты провели собственное расследование и установили, что двери кафе «Чайхана» закрыты, а на дверях отсутствуют какие-либо объявления. Рядом с заведением также закрыта баня, на которой висит объявление о том, что сегодня она не работает.

Ранее мы сообщали о том, что секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова уволили из-за острого конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаков.