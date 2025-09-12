В Подмосковье заметили гуляющего «шпиона» со странным оборудованием

В микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи бдительные жители засекли человека с подозрительной антенной за спиной и наушниками, который часами хаотично перемещался между домами и что-то снимал. Издание REGIONS выяснило , кем на самом деле оказался таинственный пешеход.

Первые тревожные сообщения от очевидцев появились в телеграм-канале «Новоград Павлино/Балашиха». Авторы постов подробно описывали подозрительное поведение незнакомца и его необычную экипировку, призывая обратить на него внимание. Общественность активно включилась в обсуждение, пытаясь разгадать тайну визитера.

Разгадка оказалась неожиданной и абсолютно мирной. Как выяснилось, засланным «агентом» оказался самый обычный фотограф, работающий над созданием пеших панорам для «Яндекс.Карт». Его профессиональное оборудование, специальный ремень, монопод с камерой и антенна, было ошибочно принято за шпионскую амуницию.

Проект-менеджер пешеходных панорам «Яндекс.Карт» Екатерина Зинченко пояснила, что такая работа необходима для актуализации карт. Пешеходы могут попасть в те места, куда не проедет автомобиль со съемочной аппаратурой — во дворы, на узкие тропинки и пешеходные зоны. С их помощью компания добавляет на карты адреса домов, скамейки, дорожки и другие важные для горожан объекты. Таким способом уже отснято более 1,5 миллиона панорам в 20 городах России.

