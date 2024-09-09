В Подмосковье запретят строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров

В Московской области запретят строить микроквартиры. Соответствующие постановление приняло правительство региона.

С 1 января 2025 года минимальная площадь однокомнатных квартир в регионе и квартир-студий будет составлять 28 кв. метров. Минимальная площадь "двушек" должна составлять 44 кв. метра. На объекты, которые прошли экспертизу проектной документации до этой даты, новое требование не распространяется, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Постановление вносит изменения в нормативы градостроительного проектирования Подмосковья, в котором содержатся требования для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.

Предполагается, что новое требование позволит создать более комфортные условия проживания для жителей Московской области. Также это повысит качество городской среды.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья подали более двух тысяч заявок на переезд из аварийного жилья.