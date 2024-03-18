В Подмосковье завершилась акция «Неделя добрых дел»

Учащиеся-активисты Подмосковья отправили более двухсот двадцати восьми тысяч открыток бойцам в зону специальной военной операции в рамках «Недели добрых дел». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

По данным ведомства, под руководством советников директоров по воспитанию в акции приняли участие 854 образовательных учреждения. Было создано более 800 маскировочных сетей, задекорировано 96,8 тыс. пряников, отправлено более 228 тыс. открыток и писем, а также приготовлено 285 тыс. блинов.

«Во время „Недели добрых дел“ вместе с советником Светланой Анатольевной мы посетили „Дом доброты“. Там вместе с участниками „Активного долголетия“ мы мастерили открытки для бойцов. Участие в этой акции позволило сделать несколько добрых дел сразу: пожилым людям мы уделили внимание, а созданные нами открытки принесут радость военным на передовой», — рассказывает Анна, ученица Дмитровской школы № 9.

Ожидается, что вся собранная помощь будет отправлена в зону СВО в ближайшее время.