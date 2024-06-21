Серия встреч по вопросам национальной и миграционной политики прошла в Московской области

В подмосковном Пушкино прошло восьмое заключительное заседание круглого стола «Укрепление общегражданской идентичности. Совершенствование межнациональных отношений», в рамках которого члены муниципальных общественных палат, общественных организаций, национальных объединений, активисты молодежных и волонтерских центров обсудили темы социальной адаптации и культурной интеграции иностранных граждан на территории региона. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Круглые столы — это открытая площадка, где представители национальных автономий, наши общественники и молодежь могут поделиться своими полезными практиками по укреплению межнациональных отношений, обсудить совместные планы, в том числе по организации мероприятий и фестивалей. Мы уже провели восемь таких встреч, но работа, безусловно, будет продолжена!», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В завершающем мероприятии приняли участие более 50 человек, в том числе уполномоченная главы округа Ушакова Нина Бениковна, руководитель областного регионального отделения «Ассамблеи народов России», заведующая Интернациональным Домом дружбы города Пушкино Татьяна Ключникова, иерей, благочинный церквей городского округа Пушкинский и настоятель Троицкого храма Василий Ковальчук и председатель и имам-хатыб Местной религиозной организации мусульман городского округа Пушкинский Рамиль Фасхутдинов. Они обсудили вопросы просвещения через работу со школьниками и молодежью, важность того, чтобы способствовать развитию в отношениях мира и добрососедства, милосердия и доброты, и не только.

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