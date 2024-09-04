В Подмосковье завершился прием заявлений на участие в ДЭГ

Более двухсот десяти тысяч заявлений подали жители Подмосковья для участия в Едином дне голосования. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной избирательной комиссии.

Отмечается, что Подмосковье стало лидером по количеству заявлений среди 24 регионов страны, где есть возможность электронного голосования. Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании мог избиратель любого из 28 подмосковных округов, где пройдут выборы.

Примечательно, что больше всего заявлений подали в Мытищах, Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах. Также самыми активными муниципалитетами стали Бронницы, Звездный городок и Власиха. Они лидируют по проценту поданных заявлений от численности избирателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев на Съезде детских врачей заявил, что Подмосковье столкнулось с серьезным вызовом в первичном медицинском звене, который нужно решать.