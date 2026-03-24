В Подмосковье женщина сожгла документы мужа: чем это грозит

В Коломне произошла история, которая, по словам экспертов, случается не так уж редко. Пожилая женщина после смерти супруга в порыве эмоций сожгла все его бумаги, включая свидетельство о браке. Похожие ситуации фиксировали и в других городах Подмосковья. О том, чем грозит утрата важных документов, сколько их нужно хранить и что заставляет людей идти на такие крайности, REGIONS рассказали юрист Сергей Измайлов и психолог, семейный психотерапевт Ольга Трухан.

Хранить или уничтожить?

Юрист Сергей Измайлов предупредил, что избавление от личных бумаг умершего может создать серьезные проблемы для наследников. По его словам, документы могут понадобиться при оформлении места захоронения, получении пособия на погребение, вступлении в наследство. В первую очередь стоит сохранять свидетельство о смерти, квитанции о расходах на похороны (особенно если их планируют возмещать, например, военкомат для ветеранов), правоустанавливающие документы на недвижимость, сведения о банковских счетах и автомобилях.

Если бумаги все же утеряны, а они понадобились, дубликаты можно восстановить, за исключением паспорта. В любом случае, по словам эксперта, женщина осложнила жизнь себе или тем родственникам, которые захотят оформить наследство или получить какие‑либо выплаты.

Штраф за уничтожение паспорта

За умышленное уничтожение российского паспорта, в том числе путем сжигания, предусмотрена административная ответственность — штраф до 300 рублей. Однако, как отметил Сергей Измайлов, если женщина сделала это публично, например, сняла процесс на видео и выложила в интернет, то такие действия могут расценить как неуважение к официальным государственным символам. В этом случае штраф уже составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

Юрист рекомендует бережно относиться к документам умершего, чтобы в будущем не тратить время и нервы на их восстановление. Он советует хранить важные бумаги как минимум три года после смерти человека — этого срока обычно достаточно для урегулирования имущественных вопросов. Если же выяснится, что у покойного были незакрытые долги, счета или судебные споры, срок хранения может увеличиться.

Почему горе толкает на необдуманные поступки?

Психолог Ольга Трухан объяснила, что в состоянии острого горя человек часто утрачивает способность трезво оценивать реальность. У одних это проявляется сильнее, у других слабее. В случае с уничтожением документов супруга, по мнению специалиста, просматриваются злость и обида.

Иногда потеря близкого воспринимается как предательство, и тогда возникает реакция негодования. В таком порыве человек стремится уничтожить все, что напоминает об ушедшем, словно пытаясь стереть следы их совместной жизни. Психолог советует в этот период не оставлять человека одного, наблюдать за его дальнейшим поведением, чтобы при необходимости вовремя предложить помощь.

Если после такого прощания и разрыва связей с умершим человек успокаивается, значит, он просто переживает горе. Если же агрессия нарастает и действия направлены на разрушение, здесь уже требуется вмешательство специалиста.

