В Подмосковье женщина умерла после удаления в клинике 32 зубов

Жительница Подмосковья умерла после приема у стоматолога в одной из московских клиник, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что тело женщины обнаружили дома в поселке санатория имени Герцена в Одинцове без признаков насильственной смерти. Накануне в частной клинике ей удалили 32 зуба.

Как рассказал сын жительницы Московской области, мама планировала установить импланты. Именно поэтому обратилась в клинику в Москве. Операция прошла 12 октября. После чего женщину отправили домой.

Что стало причиной смерти, не уточняется. Известно о возбуждении уголовного дела по двум статьям — ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В марте 2024 года в Ленинградской области умерла шестилетняя девочка. Ребенок был на приеме у стоматолога, где ей удаляли зуб. Во время подготовки к операции девочке стало плохо. Она скончалась на месте.

В сентябре в Красноярском крае от отравления умерли четыре ребенка. Как ранее сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, для установления максимально точных причин гибели несовершеннолетних проведут целый ряд судебно-медицинских экспертиз.