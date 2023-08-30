В подмосковной Дубне состоялась очередная встреча «Волонтеров Подмосковья»

Волонтеры Подмосковья из 5 городских округов встретились в подмосковной Дубне. Об этом сообщили в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«Сегодня волонтерство как никогда актуально и популярно. Радует, что в нашем Подмосковье так много людей, только на нашей платформе зарегистрировано почти 38 тысяч человек. Именно для того, чтобы «прокачивать» наших волонтеров, отвечать на накопившиеся вопросы, вместе корректировать работу — мы и проводим нашу большую серию мероприятий», — рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что главным спикером образовательной части стала Мария Большакова, эксперт в области социального проектирования, грантовой поддержки и пиара, член Общественной палаты Московской области.

«Сегодня с ребятами мы поговорили о том, как ценить и беречь свое время, тратить его с пользой и удовольствием. Волонтерство — это двусторонняя работа. Как раскрывать потенциал, уходить в медиапространство и при этом контролировать свой цифровой след? Репутация, как белая рубашка — есть пятна, которые удалить не получится, и об этом нужно помнить», — рассказала Мария.

По традиции, прошел и «Самый умный, самый добрый квиз». Соревновались ребята из Сергиева Посада, Талдома, Дмитрова, Дубны и Мытищ. По итогам игры победу одержала команда «Мытищинские умы», завоевав право участвовать в областном финале, который состоится осенью и соберет на одной площадке победителей муниципальных этапов.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что порядка семи с половиной тысяч тонн канцелярии отправили из региона в новые регионы в рамках акции «Доброе дело».