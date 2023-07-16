В подмосковной Электростали машина сбила пешеходов, 65-летняя женщина погибла на месте

Жуткое ДТП произошло в городе Электросталь Московской области. Здесь водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов.

Как сообщается в соцсетях, в результате наезда 55-летний мужчина был экстренно госпитализирован медиками, а 65-летнюю женщину спасти не удалось, она скончалась на месте.

Отмечается, что сбивший пешеходов автолюбитель скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция ведет его розыск.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в массовом ДТП в подмосковном Одинцове.