В подмосковной Электростали машина сбила пешеходов, 65-летняя женщина погибла на месте
Фото: [© Владимир Астапкович / РИА Новости]
Жуткое ДТП произошло в городе Электросталь Московской области. Здесь водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов.
Как сообщается в соцсетях, в результате наезда 55-летний мужчина был экстренно госпитализирован медиками, а 65-летнюю женщину спасти не удалось, она скончалась на месте.
Отмечается, что сбивший пешеходов автолюбитель скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция ведет его розыск.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в массовом ДТП в подмосковном Одинцове.