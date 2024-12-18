В подмосковной квартире поймали больше 130 голодных крыс

Общественники узнали, что в одной из квартир Воскресенска содержится сильно расплодившееся семейство декоративных крыс, которое стало голодать. Они приехали туда и обнаружили, что в жилье содержится поголовье из 136 животных. Об этом сообщило РИА Новости.

Спасением животных занималось «Московское сообщество спасения декоративных крыс». Представитель этой организации Наталья Ефремова заявила, что у общественников появилась информация, что в Воскресенске, в одной из квартир, держат бесконтрольно размножающихся крыс. Их число якобы достигло 30-50 особей.

«Когда мы приехали на место, поняли, что там их далеко не 30, и даже не 50. Всего было отловлено 136 крыс», — указала она.

Ефремова добавила, что часть животных она оставила у себя, а других раздала различным любителям этого вида для содержания. Крысы отправились к новым хозяевам в Петербург, Самару и даже Уфу. Всем животным предстоит пройти восстановление после голодовки, они постепенно приходят в хорошую физическую форму. Часть самок стерилизовали, чтобы ситуация не повторилась.

Ранее сообщалось, что спасатели в Подмосковья вытащили из колодца с ледяной водой кошку и тем самым спасли ей жизнь. Животное случайно провалилось туда во время прогулки во дворе частного дома.