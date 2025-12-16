В подмосковной психбольнице придумали, как исполнить желания в стиле русских сказок

В подмосковном Орехово-Зуеве территория психиатрической больницы имени Т.Б. Дмитриевой преобразилась в преддверии праздников, став примером терапии новогодней средой. Об этом пишет REGIONS .

Вместо стандартных гирлянд здесь создали целостное пространство в русских народных мотивах, центром которого стала голубая ель, украшенная орнаментами, вдохновленными хохломской росписью. Золотисто-красные узоры на глубоком сине-зеленом фоне создают ощущение теплой зимней сказки, а каждый элемент декора, по задумке авторов, несет пожелание добра и здоровья.

Главный врач учреждения Эдуард Слуцкин объяснил концепцию: это попытка создать среду, которая дарит пациентам, их родственникам и персоналу ощущение праздника, тепла и поддержки. Для этого организовали специальную фотозону с узнаваемыми и душевными атрибутами: старинными деревянными лыжами, ароматными баранками и уютной скамейкой для загадывания желаний. Ключевым символом, работающим на эмоциональный подъем, стала светящаяся надпись «Все сбудется», видимая даже в темное время суток. Все элементы подсвечены так, чтобы раскрывать новые детали утром, днем и ночью, создавая живое, меняющееся пространство.

«Здесь гармонично сочетаются старинные деревянные лыжи, ароматные баранки, уютная скамейка — место, где каждый может присесть, загадать желание и поверить, что оно обязательно исполнится,» — отметил главный врач больницы Эдуард Слуцкин.

Создание фотозоны, куда могут прийти пациенты, их гости и сотрудники, стирает формальные границы и способствует социализации.

В планах у медиков установить новые декоративные элементы, чтобы продлить эту «маленькую зимнюю сказку» и усилить ее эффект — простой, но действенный способ напомнить, что надежда и вера в лучшее являются важной частью любого лечения.

