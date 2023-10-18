В подмосковной Жуковке благоустраивается мемориал погибшим землякам

Благоустройство территории вокруг памятника павшим воинам в Жуковке (Одинцовский городской округ) завершено больше чем наполовину.

Работы идут в рамках государственной областной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Как отмечает региональный министр благоустройства Михаил Хайкин, запланирован ремонт памятника, уже существующих дорожек и благоустройство «народных троп», реставрация памятника, озеленение, установка информационных стендов и системы видеонаблюдения. Кроме этого, установят малые архитектурные формы с созданием локаций для тихого отдыха.

В настоящее время работы выполнены более чем наполовину. Закончить благоустройство запланировано в ноябре 2023 года.

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