В подмосковном Дмитрове подростки избили мальчика-инвалида: начата проверка

В подмосковном Дмитрове группа несовершеннолетних совершила нападение на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Об этом стало известно в среду, 5 февраля, из сообщения регионального управления МВД.

Сотрудники правоохранительных органов определили всех участников происшествия и пригласили их вместе с родителями в отделение для дачи показаний. В настоящее время проводится проверка по этому делу.

«Сотрудники подмосковной полиции в г.о. Дмитров проводят проверку по видео, выявленному в сети Интернет», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В некоторых подмосковных телеграм-каналах появилась информация о том, что у пострадавшего ребенка есть проблемы со здоровьем, но пока нет официальных подтверждений.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев навестил школьницу из Котельников, которую избили сверстницы прямо в учебном заведении. Он посетил пострадавшую в больнице. Глава Подмосковья заявил, что власти примут меры, чтобы таких ситуаций больше не возникало.