В подмосковном Егорьевске отметили годовщину освящения храма Александра Невского

Праздник приурочен к 300-летию переноса мощей Александра Невского из монастыря во Владимире в Санкт-Петербург, которое произошло 12 сентября 1724 года. Прихожане благодарны отцу Павлу за его руководство литургией. По их словам, в храме была создана особенная атмосфера, которая объединяет людей.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета.