В подмосковном ГУФСИН прошло заседание Общественного совета

В ГУФСИН России по Московской области под председательством начальника территориального органа, генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова прошло заседание Общественного совета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках встречи состоялось избрание нового председателя организации, на голосовании члены Совета единогласно поддержали кандидатуру заместителя председателя Общественной палаты региона, общественного деятеля Сергея Леонова. Участники также обсудили аспекты деятельности совета, его взаимодействия с учреждениями ГУФСИН, подвели итоги деятельности в первом полугодии 2025 года и не только.

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