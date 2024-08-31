Женщины по средам: на Урале здоровые мужики почти сутки насиловали 15-летнюю девочку

Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на мать ребенка, все произошло еще сразу после Нового года, 23 января, в Алапаевске (Свердловская область). Там компания мужчин порядка 17 часов удерживали в частном жилом доме 15-летнюю девочку, заставляли пить ребенка алкоголь и несколько раз за это время ее изнасиловали.

По предварительной информации, перед этим злоумышленники напоили подростка сильнодействующим препаратом.

«Дочь что-то писала в нашем местном паблике во „Вконтакте“. После этого ей в „личку“ написал Александр Б. Слово за слово, предложил ей встретиться. Сказал, чтобы она вышла на улицу, он был на машине», — рассказала мать пострадавшей.

Мужчины силой затолкали девочку в машину, увезли ее к частному дому. А после того, как она, выпив алкоголь с добавлением какого-то снотворного, «отключилась», те ее насиловали хором всю ночь.

На утро школьница проснулась с сильной болью в паху. Но на этом ее злоключения не окончились. По информации издания, ее еще раз изнасиловал один из мучителей, а потом ребенка попросту вышвырнули на улицу. Домой девочке пришлось добираться на попутках.

Поначалу полиция отказывалась возбуждать уголовное дело за групповое изнасилование. Потом под нажимом общественности началось расследование.

«Благодаря помощи депутата Госдумы Андрея Альшевских за дело взялся прокурор Алапаевска. 14 августа на Александра Ш. и Александра Б. завели уголовные дела по пункту „а“ ч. 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней) и пункту „а“ ч. 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней)», — пишет газета.

По информации газеты, в настоящее время все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Если их признают виновными, они могут отправиться в колонию не на один десяток лет.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге школьница пыталась покончить с собой после изнасилования.