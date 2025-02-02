В подмосковном Ногинске пациентка избила фельдшера скорой помощи

В подмосковном Ногинске женщина напала на сотрудника скорой помощи, который приехал на вызов. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего, об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что инцидент произошел ближе к вечеру в субботу, 1 февраля.

«Сегодня около 19.00 в дежурную часть МУ МВД России „Ногинское“ поступило заявление от сотрудника бригады скорой помощи 1995 года рождения о том, что ему нанесли телесные повреждения… Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении полиции.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что бригада медиков была вызвана для оказания помощи женщине. В процессе транспортировки в машине скорой помощи между фельдшером и пациенткой возник словесный конфликт, в результате которого фельдшер получил незначительные травмы.

Женщина была доставлена в медицинское учреждение для беседы с психологом, в том числе.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске задержали двоих мужчин, напавших на фельдшера скорой помощи. преступление было совершено 28 января возле подъезда одного из жилых домов. Двое мужчин без причины напали на медика и избили его. По факту случившегося возбудили уголовное дело.